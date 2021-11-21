City, Everton'ı 3 golle geçti
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City, kendi sahasında Everton'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Spor 21.11.2021, 19:23
Bu sezon zirve mücadelesi veren Manchester City, orta sıralarda yer alan Everton'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 44. dakikada Raheem Sterling, 55. dakikada Rodri ve 86. dakikada Bernardo Silva'nın ağları sarsmasıyla maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.
Puanını 26'ya çıkaran City, lider Chelsea'nin ardından haftayı ikinci sırada tamamladı. Everton ise 15 puanla 11. sırada kaldı.
Kaynak: AA
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