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City, Dortmund'dan bir transfer daha yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı.

Spor 01.09.2022, 16:52
City, Dortmund'dan bir transfer daha yaptı

Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.

Kaynak: AA
#Manchester City #Borussia Dortmund #Manuel Akanji
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