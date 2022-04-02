City, deplasmanda kazandı
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 2-0 mağlup etti.
Spor 02.04.2022, 21:08
Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne ve 25. dakikada İlkay Gündoğan attı.
31 yaşındaki İlkay, 34 golle Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Mesut Özil'e aitti.
Lider Manchester City, bu galibiyetle puanını 73'e çıkardı. Düşme hattındaki Burnley ise 21 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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