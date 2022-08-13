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City'den 4 gollü galibiyet

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, sahasında Bournemouth'u 4-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Spor 13.08.2022, 20:28
City'den 4 gollü galibiyet

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 17, Kevin De Bruyne'nin 31, Phil Foden'ın 37 ve Jefferson Lerma'nın kendi kalesine 79. dakikada attığı gollerle 4-0 kazandı.

Ligde ikide iki yapan Manchester City, 6 puana ulaştı.

Kaynak: TRT Spor

#Manchester City #Bournemouth #Premier Lig
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