City'den 4 gollü galibiyet
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, sahasında Bournemouth'u 4-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Spor 13.08.2022, 20:28
Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 17, Kevin De Bruyne'nin 31, Phil Foden'ın 37 ve Jefferson Lerma'nın kendi kalesine 79. dakikada attığı gollerle 4-0 kazandı.
Ligde ikide iki yapan Manchester City, 6 puana ulaştı.
Kaynak: TRT Spor
29
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|2
|6
|2. Başakşehir
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Kayserispor
|2
|3
|8. Fenerbahçe
|1
|1
|9. Ümraniye
|1
|1
|10. Gaziantep FK
|1
|1
|11. Sivasspor
|1
|1
|12. Ankaragücü
|1
|1
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Boluspor
|1
|1
|3. Manisa Futbol Kulübü
|1
|1
|4. Adanaspor
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Bandırmaspor
|0
|0
|7. Bodrumspor
|0
|0
|8. Denizlispor
|0
|0
|9. Erzurumspor
|0
|0
|10. Eyüpspor
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Keçiörengücü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Leeds United
|2
|6
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Chelsea
|1
|3
|8. Bournemouth
|2
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Fulham
|2
|2
|11. Brentford
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|14. Leicester City
|2
|1
|15. M. United
|1
|0
|16. Everton
|2
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Osasuna
|1
|3
|2. Almeria
|0
|0
|3. Athletic Bilbao
|0
|0
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cadiz
|0
|0
|7. Celta Vigo
|1
|1
|8. Elche
|0
|0
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Getafe
|0
|0
|11. Girona
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Sevilla
|1
|0