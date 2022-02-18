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Cinayet sanığı Sezer Öztürk'ün duruşması başladı

Cinayet sanığı Sezer Öztürk Anadolu 1 Ağır. Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Spor 18.02.2022, 21:35 18.02.2022, 21:41
Cinayet sanığı Sezer Öztürk'ün duruşması başladı

Anadolu 1 Ağır. Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanık Sezer Öztürk ile tutuklu sanık Ömer Genç katıldı. Duruşmada, müşteki sanık Duran Genç ile taraf avukatları ve diğer müştekiler de hazır bulundu.

Savunması alınan Sezer Öztürk, olay günü arkadaşı Ömer Genç ve ailesiyle hayvanat bahçesinden dönerken 2-3 arabanın yolu kapattıklarını gördüklerini söyledi.

Geçmek istediklerini söylediklerinde yolu kapatanların "bekle lan" dediğini, bir süre sonra tekrar yol isteyince karşı tarafın küfür ettiğini savunan Öztürk, ailesi yanında olduğu için karşılık vermediğini belirtti.


"SORUMLUSU BEN DEĞİLİM"


Tartıştıkları kişilerden birinin aracın arka kapısını açmaya çalıştığını fark edince aşağıya indiğini dile getiren Öztürk, indiği anda birinin kendisine yumruk attığını, kafasına taş ve demir sopalarla vurduklarını, üzerine sandalye atıldığını öne sürdü.

Öztürk, bunları yaşarken çocukları ve eşini düşündüğünü ifade ederek, "Ölenin de 2 çocuğu varmış. Ama bunu ben başlatmadım, sorumlusu ben değilim" dedi.


"EŞLERİMİZLE BERABER 15-20 KİŞİYE KARŞI MÜCADELE ETTİK"


Öztürk, kendisinin çok darbe aldığını ve bunu gören arkadaşı Ömer Genç'in arabasından inerek havaya 2-3 el ateş açtığını kaydederek, "Karşımızda 15-20 sarhoş insan var ve biz onlara karşı eşlerimizle mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Grubun dağılmasıyla eve dönerek ailesini bıraktığını, kendisini iyi hissetmediği için diğer sanıkla hastaneye gitmek için yola çıktıklarını anlattı.


"HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ AÇTIM"


Yolda maktulün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grubun ellerinde delici aletler ve sopalarla önlerini kestiklerini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Araçtan indim. Maktul üzerime doğru geldiği sırada Ömer Genç'in 'abi silah var' sözleri üzerine silahımla hedef gözetmeksizin ateş açtım. Tekrar arabama bindim. Ömer Genç de havaya ateş açtı. Toplamda 10-12 el ateş açtık ve bunlardan biri maktul Halil İbrahim Scholten'e isabet etti. Olanlardan dolayı üzgünüm."


"KALABALIK BİR GRUP BİZE SALDIRDI"


Tutuklu sanık Ömer Genç de kalabalık bir grubun kendilerine saldırdığını ileri sürdü.

Arkadaki arabada olduğunu belirten Genç, "Kalabalıktan birinin Sezer'in eşi ve çocuklarının olduğu arka kapıyı açmaya çalıştığını görünce indim. Başka biri de benim yolumu keserek, buranın kahramanı sen misin?' diyerek bana vurmaya başladı" diye bilgi verdi.

Kalçasından büyük bir ameliyat geçirdiği için aldığı darbeyle yere düştüğünü anlatan Genç, "Eşim beni kurtarmaya çalışıyordu. Çocuklarım yerde ağlıyordu. O an hepimizi öldüreceklerini düşündüm. Kalabalık bir kamyonete bindi. İçlerinden biri de, 'ez ez' diye bağırıyordu. Kaçmayı başardım ama Sezer tam kendinde olmadığı için ona çarptı" şeklinde bilgi verdi.


"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, ALLAHA HAVALE ETTİM"


Duruşmaya katılan müştekiler, tutuklu sanıklardan şikayetçi olmadıkları söyledi. Maktul Halil İbrahim Scholten'in annesi de "Neyinden şikayetçi olayım. Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada, sanık Öztürk'ün avukatı Yılmaz Aboşoğlu, olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, keşif talebini reddetti.


İDDİANAMEDEN


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar ile müştekilerin yolun açılması konusunda tartışma ve arbede yaşadıkları belirtilerek, Sezer Öztürk'ün ailelerini bıraktıktan sonra araçla Halil İbrahim Scholten'ın bulunduğu yere gittikleri kaydedildi.

İddianamede, aracı gören Scholten'ın geri dönerek bir şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, bu sırada Öztürk'ün araçtan inerek Scholten'ın arkasından koşup hedef gözeterek 6 el ateş ettiği bildirildi.


32 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ


İddianamede sanık Sezer Öztürk'ün "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama" "haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanık Ömer Genç'in "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması iddianamede talep ediliyor.

Sanık Duran Genç hakkında ise olay sırasında Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlatarak, "silahla basit yaralama" suçunu işlediği aktarılan iddianamede, 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

#sezer öztürk #cinayet sanığı
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