Çılgın maç: Kaleci hat-trick yaptı
Yunan kaleci Grigoris Athanasiou bir maçta 3 gol birden bularak tarihe geçti.
Spor 16.02.2022, 21:09
Yunanistan 4. küme maçında 37 yaşındaki eldiven Grigoris Athanasiou yaptığı hat-trick ile gündem oldu.
Aetos Vassilikon ile Pavlos Melas AO'nun karşılaştığı mücadelede Pavlos'un kalecisi Grigoris Athanasiou golleriyle Avrupa basınında viral oldu.
Ancak tecrübeli kalecinin gollerinin tamamı penaltıdan geldi. Pavlos Melas maç boyunca üç penaltı kazanırken Athanasiou üç penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.
Kaynak: NTVSPOR
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