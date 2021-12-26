Çılgın maç 6-3 bitti
Premier Lig lideri Manchester City, konuk ettiği Leicester City'yi 6-3 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Leicester City'yi 6-3 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ligin 19. haftasında Leicester City'yi Etihad Stadı'nda ağırlayan Manchester City, 5. dakikada Kevin De Bruyne, 14. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 25. dakikada ise penaltıdan Raheem Sterling'in ağları sarsmasıyla ilk devreyi 4-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Leicester City, 55. dakikada James Maddison, 59. dakikada Ademola Lookman ve 65. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golleriyle skoru 4-3'e getirdi. Ev sahibi ekip, 67. dakikada Aymeric Laporte ve 87. dakikada Sterling'in fileleri havalandırmasıyla mücadelede 6-3 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla tamamlandı.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle Leicester City formasını bu maçta giyemedi.
Bu sonuçla Manchester City, 47 puanla ligin ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi. Leicester City ise 22 puanda kaldı.
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