Cihat Arslan'ın yeni takımı belli oldu
Son olarak Kasımpaşa'dan ayrılan Cihat Arslan, Yeni Malatyaspor ile anlaştı.
Spor 01.03.2022, 16:39
Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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