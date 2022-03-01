Cihat Arslan'ın yeni takımı belli oldu

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.