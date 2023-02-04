Christoph Daum'u görenler tanıyamadı

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Alman teknik direktör Christoph Daum'un son hali sevenlerini üzdü. Cilt kanseri teşhisi konulduktan sonra ilk kez bir televizyon programına çıkan Daum'un bitkin görüntüsü dikkat çekti. Kemoterapinin izleri çok net şekilde görülen Daum, "Artık vücudumdaki tüm maddeleri işliyorum. Bir eyaletten diğerine gidiyorum. Bazen fişten çekilmiş gibiyim." ifadelerini kullandı.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, geçtiğimiz sene cilt kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemoterapi gören Daum, o tarihten sonra ilk kez bir televizyon programına katıldı.

Almanya'nın ulusal kanalı ARD'ye konuk olan Alman teknik direktörün son hali sevenlerini üzdü. Kemoterapinin izlerinin net şekilde görülen Daum'un bitkin görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Gördüğü tedavinin etkisini gösterdiğini ve doğru yolda olduğunu söyleyen Daum, "Artık vücudumdaki tüm maddeleri işliyorum. Bir eyaletten diğerine gidiyorum. Bazen fişten çekilmiş gibiyim." ifadelerini kullandı.

Christoph Daum geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln'de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum. Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." demişti.