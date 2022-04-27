Chiellini İtalya Milli Takımı'nı bırakıyor
İtalyan futbolcu Giorgio Chiellini, Arjantin Milli Takımı ile karşılaşacakları Finalissima 2022 maçının ardından milli takım kariyerini noktalayacağını açıkladı.
Milli takım ve İtalya Serie A ekibi Juventus'un kaptanı Chiellini, internet yayın platformu DAZN'ye yaptığı açıklamada, "Milli formaya Wembley'de 'Elveda' diyeceğim. Kariyerimin zirvesi Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmaktı. Milli takımı güzel bir anıyla bırakmak istiyorum. Bu (Finalissima 2022) İtalya formasıyla son maçım olacak." ifadelerini kullandı.
37 yaşındaki stoper, ilk defa 2004'te seçildiği milli takımda 2012'de Avrupa ikinciliği, 2020'de ise Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Chiellini, 116 kez sahaya çıktığı ve 8 gol attığı İtalya Milli Takımı formasını en fazla giyen 5. futbolcu olma özelliğini taşıyor.
2020 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin arasındaki karşılaşma, 1 Haziran Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
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