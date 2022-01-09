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Cherif Ndiaye hat-trick yaptı Göztepe coştu: 4-0

Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında Cherif Ndiaye'nin hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor 09.01.2022, 18:44
Cherif Ndiaye hat-trick yaptı Göztepe coştu: 4-0

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner Aydoğdu'nun yaptığı ortada arka tarafta boş kalan Atınç Nukan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

38. dakikada Mukairu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Fredy'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can'ın kurtardığı topu Obinna kornere uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe farkı 2'ye çıkardı. 48. dakikada Baku'nun pasıyla topla birlikte ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kaldığına karar veren hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Atışı 51. dakikada kullanan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

60. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

Göztepe'de ilk sarı kartını 29. dakikada gören Dino Arslanagic, 67. dakikada Doğukan Sinik'e yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ev sahibi ekip 78. dakikada skoru 4-0'a taşıdı. Soner Aydoğdu'nun kendi yarı sahasından attığı pasa hareketlenen Cherif Ndiaye, savunma oyuncularına rağmen topla ilerledi. Cherif Ndiaye, ceza sahasına girdikten sonra sol çapraz pozisyonda attığı şutla kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golüne imza attı.

Karşılaşma Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Cherif Ndiaye'den hat-trick

Bu sezon ilk defa bir müsabakada 4 gol birden atan Göztepe'de Cherif Ndiaye bulduğu 3 golle, takımın galibiyetine büyük katkı verdi. Gol sayısını 6'ya çıkaran, Senegalli futbolcu Adis Jahovic'i geçerek takımdaki en golcü isim konumuna yükseldi.

Takımının ilk golünü atan Atınç Nukan bu sezon 2. golüne ulaştı.

Göztepe, Süper Lig'de 27 maç sonra kalesini gole kapattı

Ligde en son geçen sezon Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği 33. hafta mücadelesinde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligde 27 maç sonra kalesinde gol görmedi.

İzmir temsilcisi, Fraport TAV Antalyaspor maçına kadar 27 maçta 31 gol atarken 45 gol yemişti.

Müsabakayı 8061 izleyici takip etti.

Kaynak: AA
#Göztepe #Antalyaspor #Süper Lig
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