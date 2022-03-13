Chelsea yine kazandı: 1-0
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek üst üste beşinci maçını kazanmış oldu.
Spor 13.03.2022, 20:03
Bir maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede, 3. sıradaki Chelsea, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı ağırladı.
Londra ekibi, Havertz'in 89. dakikada attığı golle ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.
Chelsea puanını 59'a yükseltirken, Newcastle United 31 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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