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Chelsea'ye Southampton darbesi

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, Southampton deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Spor 31.08.2022, 01:12
Chelsea'ye Southampton darbesi

St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadelede Southampton'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Romeo Lavia ve 45+1. dakikada Adam Armstrong attı.

Chelsea'nin golünü, 23. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Bu sonuçla Southampton, 7 puana yükseldi. İkinci maçını kaybeden Chelsea de 7 puanda kaldı.

Günün diğer bir maçında Fulham, Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Crystal Palace-Brentford ve Leeds United-Everton maçları ise 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
#Southampton #chesea #Premier Lig
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