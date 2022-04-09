Chelsea, Southampton'a patladı: 0-6
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, konuk olduğu Southampton'ı 6-0 mağlup etti.
Spor 09.04.2022, 21:02
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, Southampton'ı 6-0 mağlup etti.
Ligi ilk 4 sıra içinde tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefleyen Chelsea, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk olduğu Southampton'ı farklı mağlup etti.
Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Marcos Alonso, 16. ve 54. dakikalarda Mason Mount, 21. ve 49. dakikalarda Timo Werner, 31. dakikada Kai Havertz kaydetti.
İki maçı eksik Chelsea, 62 puanla 3'üncü, bir maçı eksik Southampton ise 36 puanla 13'üncü sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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