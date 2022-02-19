Chelsea son dakikada: 0-1

Manchester City'nin büyük bir farkla liderliğini sürdürdüğü İngiltere Premier League'de üst sıralarda mücadele eden Chelsea, bir diğer Londra ekibi Crystal Palace'a konuk olduğu karşılaşmada 3 puanı son dakikalarda attığı golle kazandı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında sol çizgiden açılan ortayı arka direkte tamamlayan Hakim Ziyech, takımına galibiyeti getirdi: 0-1 75. dakikada Hakimi'nin attığı bir gol de VAR kontrollerinin ardından ofsayt sebebi ile geçersiz sayıldı.

Chelsea bu tek gollü galibiyet ile puanını 50'ye çıkardı ve lider Manchester City'nin 13 puan gerisinde yer aldı.

Crystal Palace ise haftayı 26 puanda kapattı.

Kaynak: NTVSPOR