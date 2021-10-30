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Chelsea'nin senesi: 3-0

Liverppol'un berabere kaldığı, City'nin ise kaybettiği haftada şampiyonluk adaylarından Chelsea, rakibi New Castle United'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Spor 30.10.2021, 19:41
Chelsea'nin senesi: 3-0

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, konuk olduğu Newcastle United'ı 3-0 yendi.

Premier Lig'in 10. haftasında Newcastle United ile karşılaşan lider Chelsea, 65 ve 77. dakikalarda Reece James, 81. dakikada penaltıdan Jorginho'nun attığı gollerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla 25 puana çıkan Chelsea, zirvedeki yerini korudu. Newcastle United, 4 puanla 19. sırada kaldı.

Şampiyonluk adayları Liverpool ve Manchester City puan kaybetti

Şampiyonluk adaylarından Liverpool ve Manchester City, haftayı puan kaybıyla kapattı.

Liverpool, Brighton'ı ağırladığı mücadelede 4. dakikada Jordan Henderson ve 24. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip, 41. dakikada Enock Mwepu ve 65. dakikada Leandro Trossard'ın kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı ve taraflar 2-2'lik sonuçla birer puana razı oldu. Ligde Liverpool 22, Brighton 16 puana ulaştı.

Crystal Palace ise deplasmanda son şampiyon Manchester City'yi 6. dakikada Wilfried Zaha ve 88. dakikada Conor Gallagher'ın bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Manchester City'de Aymeric Laporte, 45+2. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Manchester City, 20 puanda kalırken Crystal Palace, 12 puana yükseldi.

Kaynak: AA
#Chelsea #new castle united #ingiltere
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