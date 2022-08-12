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Chelsea'nin Michy Batshuayi için Fenerbahçe'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de, çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Michy Batshuayi için harekete geçti.

Spor 12.08.2022, 14:58
Chelsea'nin Michy Batshuayi için Fenerbahçe'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Birçok isim ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, son olarak gündemine Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi aldı.

Chelsea 7 milyon euro istedi

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe, Chelsea'nin kapısını çaldı. İngiliz kulübünün, sarı-lacivertli takımdan 7 milyon euro bonservis ücreti istediği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi.

Michy Batshuayi geride bıraktığımız sezon 42 maçta Beşiktaş forması giyerken, 14 gol ve 5 asistle oynadı.

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