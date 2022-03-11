Chelsea'nin banka hesabı donduruldu
Chelsea'nin banka hesabı Barclays tarafından geçici olarak donduruldu.
Spor 11.03.2022, 23:53
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'nin yaptırım kararının ardından oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetleri askıya alınan Chelsea'nin banka hesabının geçici olarak askıya alındığı belirtildi.
Haberde, Chelsea'ye futbolla ilgili faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla verilen lisansı değerlendirmesi için bankanın zamana ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Öte yandan Chelsea'nin, cezanın kısa süre içinde kaldırılacağını umduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
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