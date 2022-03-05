Chelsea ikinci yarıda coştu: 0-4

Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea, Burnley'nin konuğu oldu.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Maviler ikinci yarıda açıldı. Üst üste gelen gollerle rakibin direncini kıran Chelsea sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Reece James, 52. ve 55. dakikalarda Kai Havertz, 69. dakikada ise Christian Pulisic kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 53'e yükseltti ve üçüncü sıradaki yerini sağlama aldı. Küme düşme hattındaki Burnley ise 21 puanla 18. sırada kaldı.

Kaynak: NTVSPOR