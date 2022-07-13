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Ceyhun Kazancı Weghorst'un satın alma opsiyonunu açıkladı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, kiralık olarak transfer edilen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğunu söyledi. Kazancı, "Burnley Premier Lig'e çıkamazsa işimiz çok daha kolay olabilir" dedi.

Spor 13.07.2022, 21:12
Ceyhun Kazancı Weghorst'un satın alma opsiyonunu açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kazancı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Stoper için çalışmalar devam ediyor"

"Yabancı futbolcu transferleri olabilir. İki kamp bittikten sonra, teknik heyetin raporuna göre çalışma yapılır. Defansa Türk stoper için çalışmalar devam ediyor."

"Rıdvan için süreç sürüyor"

"Rıdvan Yılmaz için Torino başta teklif yaptı. Ancak şu an yeni bir teklifleri yok. Rıdvan için süreç devam ediyor. Frankfurt ile görüşüyoruz, bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyorlardı. O satış olmadı, Rıdvan'ın alımını durdurdular. Sözleşmesini uzatırız."

"Ersin'e teklif yok"

"Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu ile sorunumuz yok. Ersin'e teklif yok. İkisi şu an Beşiktaş'ta mutlu. Eğer transferleri olmazsa, kalacaklar. Sorun olmaz, sözleşmeleri yenilenir."

"Serdar'ın yaptıklarını doğru bulmadık"

"Serdar Saatçi kardeşimiz. Bir hata yaptı. Farklı yerleri çekmenin, uzatmanın anlamı yok. Yaptıklarını doğru bulmadık ve yönetim kurulu kararıyla kadro dışı kaldı. Kontratla bu konuyu birleştirmenin anlamı yok. Kapıya vurma konusuna girmeyelim. Hastalığı da yoktu."

"Emrecan ve Emirhan'ı istiyoruz"

"Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu için süreç devam ediyor. İkisini de almak istiyoruz. İkisi de olmayabilir. Böyle yatırımlar yapmak istiyoruz. Görüşmelerde belli bir yol aldık."

"Rosier için resmi teklif gelmedi"

"Valentin Rosier için menajerlerden 'Ne kadar istersiniz?' diye sorular geldi. Ancak resmi teklif gelmedi. Yakın gelecekte de ayrılık gelişmesi olacağını tahmin etmiyorum."

"Weghorst'un opsiyonu 10 milyon euro"

"Wout Weghorst'un 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Burnley, Premier Lig'e çıkamazsa, işimiz çok daha kolay olabilir."

"Saiss'in sakatlığı ciddi değil"

"Roman Saiss, Beşiktaş'ı uzun zamandır takip ediyordu. Çok daha iyi teklifler olmasına rağmen, Beşiktaş'la kupalar kazanmanın kendisi için daha önemli olduğunu söyledi. Çok faydalı bir transfer olacak. Ciddi bir sakatlığı yok, planlı bir şekilde dinlendiriyoruz."

#beşiktaş
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