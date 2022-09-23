Ceyhun Kazancı'dan Valerien Isamel ve Ersin Destanoğlu açıklaması

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Valerien Ismael, eleştirilerin hedefine oturdu. Fenerbahçe derbisi öncesi Fransız çalıştırıcının geleceği tartışma konusu olurken, genç kaleci Ersin Destanoğlu ile de sözleşme krizi yaşandığı iddia edildi.

Siyah-beyazlı kulüpte yaşananlarla ilgili sportif direktör Ceyhun Kazancı, basın toplantısı düzenledi.

Kazancı'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"23,5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulduk"

"9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. Yollarımızı ayırdığımız futbolcularla 23,5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulduk. 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12 artı 2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13,5 milyon euro artı vergiler oldu. 23,5 milyon euro giden oyuncuların maaşı, 13,5 milyon euro gelen oyuncuların maaşı."

"Takım bulamadılar"

"Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi (Jeremain Lens) Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu. Karakter çok önemli. Bazı oyuncular geçtiğimiz sezonlarda kesinlikle gitmezken, Alex Teixeira kontratı devam etmesine rağmen burada başarısız olmasına rağmen takımdan alacaklarından feragat ederek ayrıldı."

"Salih, Milli Takımı hak etti"

"Hem biz, hem taraftarlarımız, hem de Salih Uçan hayal kırıklığı yaşadı. Milli Takımı hak ettiğini düşünüyorduk, üzüldük. Bir oyuncu Beşiktaşlı diye alınmadığı gibi bir şeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Teknik bir açıklaması vardır."

"Rıdvan, Serdar ve Emirhan'a erken olduğunu söyledik"

"Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi ve Emirhan İlkhan için Avrupa'nın erken olduğunu söyledik. Bir sene daha kalabilirlerdi. Biz zaten hayali olan oyunculara izin veririz. İnşallah çok başarılı olurlar."

"Ersin'in kontratını uzatacağız"

"Ersin Destanoğlu'nun kontratıyla ilgili en ufak bir problem yok. Bunlar halledilir. Kontratının bitip ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Kontratını uzatacağız."

"Ismael ile yola devam"

"Teknik direktör Valerien Ismael'in önderliğinde bu sezon şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyorum."

"Ghezzal yakın gelecekte kadroda olacak"

"Rachid Ghezzal'ın sakatlıktan başka bir sorunu yok. Çok iyi bir profesyonel. Her şey planlandığı gibi giderse, yakın gelecekte kadroda olacak. Bugün de hastanede testleri var."