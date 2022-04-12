Ceyhun Kazancı'dan Talisca ve Sörloth itirafı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Kazancı, yapılması planlanan transferler hakkında ipucu verdi. Kazancı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Amacımız doğru transferleri yapmak"

"Hem üreten hem de yarışan bir Beşiktaş yaratmak adına çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru transferleri yapabilmek, üretmek ve satmak çok önemli. Bunun altında çok detaylı şekilde çalışmak var."

"Hocamızın raporunu bekliyoruz"

"Hocamız daha yeni geldi. Milli aradan sonra adam akıllı bir hafta çalışma fırsatı bulunabildi. Vereceği rapor doğrultusunda hangi oyuncularla yola devam edilir, o kararlaştırılacak. Bir de işin maddi boyutu var. Gedson, yeniden satılabilir ve genç, dinamik bir oyuncu. Hem de yıldız statüsünde. Bu gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de takımımıza katacağız."

"Atiba için teknik ekip konusunda görüşmedik"

"Atiba, bizim simge oyuncularımızdan biri. Hocamızın raporu doğrultusunda değerlendiriyor olacağız. Tabii ki Dünya Kupası'nda oynamak isteyecek, bu çerçevede bizim için çok önemli bir oyuncu. Planlamayı doğru şekilde yapabilmek adına yabancı kuralının nasıl devam edeceğini bir an evvel öğrenmemiz gerekiyor, bu konu Atiba'dan bağımsız. Teknik ekipte olabilir mi? Bu konuda bir konuşma yapmadık."

Sörloth, Talisca ve Aboubakar konusu

"Sörloth ve Talisca çok değerli oyuncular. Hocanın sistemi içerisinde, kulübün denk bütçesi çerçevesinde uygun olursa neden olmasın. Birincisi hocanın sistemine uyması, ikincisi de ekonomik olarak uygun olması. Olursa ne güzel. Olmazsa alacağımız oyuncular için kim bu oyuncu denecek. Ancak sahaya çıktıklarında düşünceler değişecek. Listemizde olan oyuncularla ilgili uzun zamandır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talisca transferinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Sörloth için Real Sociedad'ın satın alma opsiyonu konusunda kararı önemli. Hangi takım istemez Sörloth'u? Farklı liglerde oynadı. Buraya gelme konusunda arzusu olduğu kesin. Aboubakar ise listemizde yok.

"Doğru figür"

"Valerien Ismael'le doğru bir figür bulduğumuzu düşünüyorum. Takımımızda oyun formatının nereye doğru gideceği konusunda çok iyi bir dönemdeyiz. Farklı hocalara bakmış olmamız kimseyi yanıltmasın. Önemli olan kulübümüzle uyumuydu."

"Larin konusu belirsiz"

Larin'le görüşmelerimiz çok olumsuz diyemem. Hala bir ortak nokta bulabilir. Hocamızın raporu doğrultusunda, görüşmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Larin, bizim için önemli bir figür. Kendisinden vazgeçilme gibi bir durum yok."

"Hocamızın listesinde oyuncular değil, pozisyonlar yazıyor"

"Hocamızla görüşmeleri yaparken önce kendisinin planları, kulübün yaklaşımı ve gelecek sezonki planları konuştuk. Valerien Ismael'in istediği listede oyuncular değil, pozisyonları yazıyor. Kendi kriterlerine uyan oyuncuların katılmasını istiyor. Altyapıdan, yurt dışından oyuncu alırken öncelikli kriterimiz yeniden satılabilir oyuncular olması."