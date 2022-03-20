Ceyhun Kazancı anlaştığı teknik direktörü açıkladı

Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına getirilen U19 antrenörü Önder Karaveli ile de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktörlük için Valerien Ismael ile anlaştıklarını açıkladı.

"Çebi onay verirse hemen takımın başına geçecek"

Fanatik'e konuşan Kazancı, "Ben Valerien Ismael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer Başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verirse hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder Hocamız ve Mehmet Ekşi Hocamız buradalar. Önder Hoca teknik ekip içinde olacak" dedi.

Yönetim kurulundan onay çıkması halinde 46 yaşındaki çalıştırıcının salı günü İstanbul'a geleceği bildirildi.

Kariyerinde Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley'i çalıştıran Ismael, son olarak Championship takımlarından West Bromwich'in teknik direktörlüğünü yapmış ve 2 Şubat'ta görevinden ayrılmıştı.