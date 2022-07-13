Cenk Ergün görevinin başında olduğunu açıkladı

Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı Avusturya'da basın mensuplarına açıklamada bulunan Ergün, görevinin başında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün asılsız bir haber çıktı. Sonra devamı da geldi. İlk başta sözde benim istifamı verdiğim ve başkanımızın da bu istifayı kabul etmediği haberi çıktı. İstifanızı veriyorsanız onun kabulünü beklemezsiniz, çeker gidersiniz. Dolayısıyla hem anlam olarak yanlış hem de gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü böyle bir olay gerçekleşmedi. Öğle saatlerinde ise son dakika haberi girdi. Bu sefer istifamı verdiğim ve kamptan ayrıldığıma dair. Bu iki olay da gerçek değil. Zaten karşınızdayım, takımımla geldim. Şu anda takımımızla beraber Avusturya'da kamptayım. Bana verilmiş görev doğrultusunda takımımızla beraberiz. Takımımızı lige en iyi şekilde hazırlamak için burada bulunuyoruz."

Cenk Ergün, transfer görüşmelerinde yer alıp almadığına yönelik soru üzerine, "Ben bu sefer başından beri takıma daha yakın olarak hareket ediyorum. Transfer görüşmeleri devam ediyor. Sizlerin de gördüğü gibi o kadar içerisinde değilim. Ama bu sonuçta bir görev dağılımıdır. Dün öyledir, bugün böyledir. Yarın da ne olacağı yine yönetimimiz tarafından belirlenir." diye konuştu.

Brezilyalı futbolcu Marcao'nun transfer sürecinin tamamlanmasında yer aldığını aktaran Ergün, "Ben Galatasaray Kulübünün görev vermiş olduğu bir çalışanım. Bunun yanında Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesiyim. Galatasaray'a hizmet etmek benim için her zaman bir şereftir. Bana verilen görev neyse ben onu her zaman yaparım. Bu bugün böyle olur, yarın farklı şekilde olur. Bunlar bir kırgınlık, bir üzüntü yaratmaz." ifadelerini kullandı.

- Kerem Aktürkoğlu ile Van Aanholt arasında yaşanan gerginlik

Cenk Ergün, antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında yaşanan gerginlik hakkında ise "Futbol bir temas oyunu. Bir şekilde birilerinin canının acıdığı, diğerinin istemeden de olsa arkadaşına ya da rakibine zarar verebildiği anlar olabiliyor. Bu da bunlardan biriydi. Küçük bir temas. Ufak bir tansiyon artması. Arkadaşları araya girdi. Akşamında zaten oyuncularımız açıklamaları yaptı. Şu açıdan da bakabiliriz. Bir kere pozitif durum var çünkü hırs var. Bu bizim için önemli. Tabii bu hırsı da kontrollü tutabilmek lazım. Hepinizin bildiği, görüntülere yansıyanlardan gördüğünüz üzere çok ufak bir tansiyondu. Dostça bir şekilde de kapatıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ergün, sarı-kırmızılı futbolcular Ömer Bayram ile Aytaç Kara'nın antrenmandaki görüntüsüyle ilgili de şunları söyledi:

"Şimdi birkaç saniyelik şeyi oradan cımbızlayıp aldığımız zaman nahoş görüntüler olarak görülmüş olabilir. Ama olayın tamamına bakmak lazım. Sonuçta futbol 90 dakikalık bir oyun. Oyuncu yorulduğu, dinlendiği ya da elini beline koyduğu zaman 'Bu koşmuyor, eli belinde mi duruyor.' diyeceğiz. Antrenmanlarımız da uzun sürüyor. İkisi de hem Galatasaray hem de Türk futboluna çok hizmet vermiş arkadaşlarımızdır. Onlar da kendilerinden istenileni, görev verildiği takdirde sonuna kadar yapabileceklerini göstermişlerdir. Bunu da sezon başı yoğun hazırlık kampının arasındaki istenmeyen küçük bir görüntü olarak alalım. Kendileri de bunun neye sebebiyet vereceğinin farkındalardır. Dolayısıyla bizim bir şey dememize gerek kalmadan gerekeni yaparlar."

Cenk Ergün, transfer listelerinde yer alan Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "Borsaya açık bir kulüp olduğumuzdan dolayı bunlar ikinci aşamalara geçildiği takdirde açıklanacak durumlardır. Ama sürecin devam ettiğini söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.