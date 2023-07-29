Cengiz Ünder Süper Lig deviyle anlaştı
Fenerbahçe ile anlaşan Cengiz Ünder, imza için İstanbul'a geliyor.
Spor 29.07.2023, 13:47
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferi için oyuncu ve kulübü Marsilya ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Transfer çalışmaları kapsamında Cengiz Ünder için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe son aşamaya geldi.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve kulübü Marsilya ile prensip anlaşmasına vardı.
Ayrıca haberde milli futbolcunun ilerleyen günlerde sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geleceği kaydedildi.
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