Cengiz Ünder'in şık golü Marsilya'yı galibiyete taşıdı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yapılan maçta Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 mağlup etti.
Spor 01.11.2021, 09:40
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 12. haftasının son karşılaşmasında Clermont takımına konuk oldu.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 25. dakikada attığı golle Marsilya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Marsilya sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Cengiz Ünder, 90 dakika sahada oynadı.
Bu skorla Marsilya, puanını 22'ye yükselterek 3. sıraya yerleşti. Clermont ise 13 puanda kaldı.
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