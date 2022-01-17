Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya sahasında Lille'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk takım Sven Botman'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Cengiz Ünder'e özel koreografi

Mücadelenin öncesinde Marsilya taraftarları, 44 yıl sonra Bordeaux deplasmanında galibiyeti getiren Cengiz Ünder için özel bir koreografi hazırladı. Kale arkası tribününde yer alan koreografide 24 yaşındaki kanat oyuncusunun ismi ve kalp motifi içine işlenen Türk bayrağı kullanıldı.

Hazırlanan koreografinin altında yer alan pankartta ise, "Bravo, bu tarihi zafer için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.