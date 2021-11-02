Cengiz Ünder'den Marsilya taraftarına Beşiktaş benzetmesi
Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Velodrome'daki atmosferi daha önce sadece Beşiktaş maçlarında yaşadığını söyledi.
Spor 02.11.2021, 10:24
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Velodrome Stadyumu'ndaki atmosferden çok etkilendiğini ifade etti. 24 yaşındaki futbolcu, Marsilya taraftarını Beşiktaş taraftarına benzetti.
"Daha önce Beşiktaş taraftarında hissetmiştim"
Fransız basınına konuşan Cengiz Ünder, "Marsilya stadında oynamak inanılmaz bir duygu. Taraftarları yanımızda hissetmek büyük bir zevk. Çok güzel duygu. Bunu Türkiye'de Beşiktaş taraftarlarında hissetmiştim. Marsilya ile ikinci kez. Hep bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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