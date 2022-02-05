Cengiz Ünder'den 1 gol, 1 asist

Fransa Ligue 1'de Marsilya, 2-0 geriye düştüğü maçta Angers'i geriden gelerek 5-2 mağlup etti.



Maça hat-trick yapan Milik ile 64. dakikada oyuna girip 1 asist bir de gol atan Cengiz Ünder damga vurdu.

Mücadelede Angers 8. dakikada Fulgini ve 11. dakikada Bentaleb'in golleriyle 2-0 öne geçti. 18'de Milik ve 21. dakikada Gerson'un golleriyle Marsilya eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Marsilya 70'te Milik'in golüyle öne geçti. 78'de Cengiz Ünder'in asistinda bir kez daha Milik ağları havalandırdı ve durum 4-2 oldu. Marsilya 85. dakikada Cengiz Ünder'in harika golüyle skoru 5-2 yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetin ardından Marsilya 43 puana yükseltirken Angers ise 29 puanda kaldı.