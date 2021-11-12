Cengiz Ünder ayrıldı
Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan ve yerine Barış Alper Yılmaz'ın davet edildiği Cengiz Ünder milli takım kampından ayrıldı.
Spor 12.11.2021, 19:43
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
Cengiz Ünder'in teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak milli takıma elemelerdeki son iki karşılaşma öncesi başarı dilediği belirtildi.
Kaynak: AA
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