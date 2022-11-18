banner38

Çekya maçı öncesinde Kuntz'dan önemli açıklamalar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Çekya da A Ligi'nden B Ligi'ne düşen bir takım. Güçlü bir takım. Rakibe saygısızlık olsun istemiyoruz ama biz aslında kendi oyunumuza odaklandık." dedi.

Spor 18.11.2022, 22:09
Çekya maçı öncesinde Kuntz'dan önemli açıklamalar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, hazırlık maçlarında sadece kendi oyunlarına odaklandıklarını belirterek, "Böylelikle mart ayına en iyi şekilde hazırlanırız." dedi.

Kuntz, yarın Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi milli oyuncu Samet Akaydın ile Kalyon Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli takıma farklı kulüplerden farklı seviyelerden oyuncu almasının nedenin Türk kulüplerinin iyi iş çıkarması olduğunu belirten Kuntz, genç oyuncular için dengenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Genç oyuncuların tecrübeli futbolcularla oynamasının daha iyi olabileceğini belirten Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrı bir konu da Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu gibi aslında farklı milli takımda oynama ihtimali olan oyuncuları da takıma kazandırmış olmamız. Bunlar da süreç istiyor. Bunlar için de çalışıyoruz. Uzun vadeli bir yolculuk. Düşüncelerimizi ve planlarımızı biraz daha uzun vadeli yapıyoruz. Bu konu üzerinde istikrarlı bir şekilde çalışacağız."

- "Kendi oyunumuza odaklandık"

İskoçya ve Çekya'nın kolay rakipler olmadığına dikkati çeken Kuntz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İskoçya, Galler'e yakın bir rakip. Onun için öyle bir rakip seçtik. Dünya kupası olduğu için çok fazla esneklik imkanımız yoktu. Çekya da A Ligi'nden B Ligi'ne düşen bir takım. Güçlü bir takım. Rakibe saygısızlık olsun istemiyoruz ama biz aslında kendi oyunumuza odaklandık. Hangi oyuncularla hangi imkanları sahaya yansıtabiliriz. Böylelikle mart ayına en iyi şekilde hazırlanırız. Bunun derdindeyiz. Bunun için çalışıyoruz."

- "Oyuncuların bize verdiği sinyaller bambaşka yöne doğru gidiyor"

Kuntz, Türk futbolcuların duygusal olup olmadığıyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Oyunculara, 'yapmış olduğunuz hal ve hareketlerin bir tek size değil takım içinde diğer oyunculara nasıl bir etkisi var' bu soruyu sık sık soruyoruz. Bunun üzerinde oyuncularımızın düşünce sarf etmesi ve bunun bilincine varması bizim için çok önemli. Onların takıma verdiği mesajları anlamalarını önemsiyoruz. Ben şöyle bir ortama alışkındım. Nerede yanlış yapıldığıyla, neyin düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili analiz yapıldığında oyuncularımın benimle direkt benimle iletişime geçmesi. Burada ben de çok açık sözlüyüm. Oyuncuların biraz daha içine kapanık olduğunu, öz eleştiri konusunda belki de tecrübesiz olduklarıyla ilgili Hamit bey ve Kenan hoca bana bilgi vermişti. Bugün İskoçya maçıyla ilgili analiz yaptık. Oyuncuların bize verdiği sinyaller ve vücut dilleri bambaşka yöne doğru gidiyor ve biz bunun enerjisini alıyoruz."

- "Arda Güler gerçekten beklediğimden çok daha olgun bir oyuncu profili"

Kuntz, Arda Güler'in antrenmanlarla nasıl olduğu ve korunmaya ihtiyacı olup olmadığıyla ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Arda Güler gerçekten beklediğimden çok daha olgun bir oyuncu profili. Bize çok güzel pozitif yansıdı ve takıma da çok rahat adapte oldu. Takıma pozitif bir havası hem de bu konuda bize sürpriz oldu. Bunlar sahaya yarın nasıl yansır, ne kadar süre alabilir bununla ilgili yarınki duruma bakacağız. Önemli olan bu tarz genç oyuncularda kulüplerinde ne kadar süre aldıkları önemli.

Oradaki düzen, hocalarının kullanmış olduğu adaptasyon süreci bunları da göz önünde tutmamız gerekiyor. Böylelikle hem onlara hem de bize yardımcı olabilecek şekilde hareket etmemiz lazım. Çok fazla birden oyuncudan da fazla beklenti olmaması gerekiyor. Koruma konusunda da biraz daha riski azaltıp yavaş yavaş oyuncuyu o profile sokmak benim için daha önemli."

Kuntz, sorulacak sorular öncesi Samet Akaydın'ın yarın ilk 11'de forma giyeceğini bilgisini verdi.

Ayrıca toplantı öncesi Stefan Kuntz, yaslandığı sandalyenin geriye gitmesinden dolayı düşme tehlikesi atlattı. Bu durum, kısa süreli gülüşmelere neden oldu.

- Samet Akaydın: "İlk 11'e beni dahil eden hocama çok teşekkür ederim"

Savunma oyuncusu Samet Akaydın ise Diyarbakır halkının kendilerini çok iyi karşıladıklarını, kendilerinin ise maçı kazanıp onlara armağan ettiklerini söyledi.

Gaziantep'e dün geldiklerini hatırlatan Akaydın, "Gaziantep halkına çok teşekkür ederim. Bizleri çok iyi karşıladılar. Bizlerde yarınki maçı kazanıp onlara armağan etmek istiyoruz." dedi.

Yarınki maçta ilk 11'de sahada olacağını ifade eden Akaydın, şu yorumda bulundu:

"Yarınki maç kadrosuna ilk 11'e beni dahil eden hocama çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Hocamın güveninin boşa çıkarmayacağım. Milli takım çok farklı bir duygu. Burası inanılmaz bir yer. Her Türk futbolcunun hayali milli takımda oynamaktır. Bundan dolayı inanılmaz heyecanlı ve duyguluyum. Milli takım bana çok şey katacağını düşünüyorum. Hocamızdan öğrenecek çok şeyimiz var. Hocamın kendine ait bir sistemi var. Bu kolay bir sistem değil özellikle bu sisteme yabancı olanlara. Ama ben bu sisteme yabancı değilim onun için zorlanacağımı düşünmüyorum. Bunun üstesinden en iyi şekilde gelip bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim."

Kaynak: AA
#A milli takım #Stefan Kuntz #çekya maçı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Samsunspor 13 23
4. Boluspor 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23