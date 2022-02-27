Çekişmeli maçın kazananı ev sahibi Altay oldu: 3-2

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Altay, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Altay öne geçti. Sol kanattan Rodriguez'in kullandığı köşe vuruşunda arka taraftaki Thaciano'nun dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

15. dakikada ceza sahası içinde Furkan Soyalp'in kaleye gönderdiği topu Pinares uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Pinares'in pozisyonda elle müdahalesi olduğunu tespit edip, penaltı kararı verdi.

18. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

22. dakikada Altay bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Doğan Erdoğan'ın ters vuruşunda, direğe çarpan top kaleci Günay'a da dokunup filelere gitti: 2-1.

26. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Furkan Soyalp'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Maxim, meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi: 2-2.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 2-2 berabere sona erdi.

47. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun kötü vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

51. dakikada Altay öne geçti. Pinares'in pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Poko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

86. dakikada hızlı gelişen Altay atağında Kazımcan Karataş'ın uzun pasına hareketlenen Bamba'nın yaptığı vuruşta Djilobodji'nin müdahale ettiği top kornere çıktı.

Müsabaka Altay'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyet

Altay, yıllarca Türk futboluna hizmet verdikten sonra tekrar inşa edilen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyetini aldı.

Atakaş Hatayspor maçıyla tekrar futbolseverlere hizmet veren statta bu sezon 6. maçına çıkan Altay, aldığı 1 beraberlik ve 4 yenilginin ardından Gaziantep FK'yi mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK müsabakasına kadar Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı müsabakalarda Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olup, Çaykur Rizespor'la berabere kalmıştı.

İç sahada en başarısız ekiplerden biri olan Altay, kendi evinde 8 maç sonra galip geldi.

Müsabakayı 4 bin 192 taraftar takip etti.

Gaziantep FK deplasmanda yine puan kaybetti

Gaziantep FK, deplasmanda puan kaybetmeye devam etti.

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 14 karşılaşmada sadece 6 puan toplayabildi.

Gaziantep ekibi, deplasmanda yaptığı maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Altay'a karşı kaybetti.

Demir Grup Sivasspor ile 1-1, Yukatel Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.

Bu maçlarda kalesinde 25 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 8 kez gönderebildi.

Dış sahada ligin en az puan toplayan ekiplerinden olan Gaziantep FK, iç sahada ise sadece 1 mağlubiyet alarak 13 maçta 30 puan elde etti.

"Bugün maçı kendi elimizle Altay'a hediye ettik"

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, mağlubiyetin kendi hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Bulut, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, alınan sonucun kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

"Maçın özeti çok basit. Bugün maçı kendi elimizle Altay'a hediye ettik." diyen Bulut, "Bunu, Altay'ı küçümsemek anlamında söylemiyorum. Onlar 3 gol attı. Kaçırdığımız pozisyonlara baktığımızda, maçı erken bitirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda ve ikinci yarıda yakaladığımız önemli pozisyonlar var ama bunları değerlendiremedik. Bugün gol atmak istemedik maalesef." ifadelerini kullandı.

"Aldığımız galibiyet bulunduğumuz konumdan çıkma adına önemli bir mesaj oldu"

Altay'ın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Aldığımız galibiyet bulunduğumuz konumdan çıkma adına önemli bir mesaj oldu." dedi.

Özbalta, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hafta içinde çok ciddi çalıştıklarını kaydeden Özbalta, şöyle konuştu:

"Ligde kalacaksak sahada planları, organizasyonu, stratejileri olan, ne yaptığını bilen ve birbirine güvenen futbolcularla kalacağımızı ilk kaldığımız günden itibaren söylemiştik. Bugün oyuncularım istediklerimizi yaptı. Dünyada 8-10 takımı çıkardığınız zaman, 16 hafta galibiyet görmemiş takımın mental çöküşünün bir anda toparlanma süreci çok kolay olmuyor. Bunu fena götürmüyoruz diye düşünüyorum. Aldığımız galibiyet bulunduğumuz konumdan çıkma adına önemli bir mesaj oldu."

Özbalta, önlerinde daha çok müsabaka olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı şeyler bizim elimize geçene kadar bu istikrarı devam ettirmek durumundayız. Aldığımız galibiyetle ligde başka takımların da bazı hesaplar içine gireceğine inanıyorum. Bu haftaya kadar ligde kalır mı diye sorulan Altay Spor Kulübünün bir mesaj verdiğine inanıyorum. Hesaplar çok farklı boyutlara geldi. Bu seriyi devam ettirdiğimiz sürece bizim üstümüzdeki 5-6 takımın takılacağını biliyoruz. Azami puanları alıp kırılma maçının yaşanacağı maçı bekleyeceğiz. O maçın hangi haftaya geleceğini bilmiyorum ama biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz."