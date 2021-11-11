Cebelitarık maçına tanıdık hakem
13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'la oynanacak maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Serhiy Boiko, daha önce Villareal-Sivasspor maçını yönetmişti.
Spor 11.11.2021, 16:50
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. haftasında 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık ile yapacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin ile Viktor Nyzhnyk üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Viktor Kopiievskyi yapacak. Mücadelede Yevhenii Aranovskiy VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak.
Kaynak: AA
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