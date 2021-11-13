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Cebelitarık'a 6 attık Norveç'i geçtik

Katar'a gitme yolunda grup maçlarında mücadelesini sürdüren A Milli Takım, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek Norveç'in de puan kaybetmesiyle grupta 2'ciliğe yükseldi.

Spor 13.11.2021, 21:50 13.11.2021, 22:10
Cebelitarık'a 6 attık Norveç'i geçtik

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadelesinde Cebelitarık'ı konuk etti.

Maçın 11. dakikasında milli takım öne geçti. Cebelitarık ceza sahası önünde Burak Yılmaz'dan topu alan Kerem Aktürkoğlu, dört rakibinin arasından geçip ceza sahasına girdi. Kerem'in yerden düzgün şutunda kaleciye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gole yaklaştı. Zeki Çelik'in sağ kanattan arka direğe ortasında Halil Dervişoğlu kafa ile topu içeriye indirirken, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Coleing'in son anda müdahale etti top, Caner Erkin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada milli takım net bir fırsatı değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz, ceza sahasına hareketlenen Barış Alper'e pasını atarken, bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Coleing'de kaldı.

38. dakikada milli takım farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu ile başlayan atakta milli futbolcular rakip ceza sahası önünde hızlı paslaştı. Son olarak Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu'na pasını attı. Halil'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

41. dakikada ay-yıldızlı ekip 3. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahasına hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun önüne pasını attı. Halil, altı pas önünde ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 3-0.

45+4. dakikada milli takım, rakip ceza yayı sağ çaprazından frikik kazandı. Caner Erkin'in kullandığı frikikte top üst direkten geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

65. dakikada milli takım farkı 4'e yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın arka direğe yerden gönderdiği topa Merih Demiral gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 4-0.

77. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Rıdvan'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Hakan Çalhanoğlu kafa ile topu indirdi. Kerem Aktürkoğlu, altıpas içinde önünde bulduğu meşin yuvarlağa zor pozisyonda vurdu ancak kaleye giden top savunmaya çarptı ve uzaklaştı.

81. dakikada milli takım 5. golünü attı. Sol kanatta Rıdvan'ın altıpas içine yerden sert gönderdiği topa Serdar Dursun kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-0.

84. dakikada ay-yıldızlılar farkı 6'ya çıkardı. Orkun'un sağ kanattan kullandığı kornerde Mert Müldür ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 6-0.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
#A milli takım #Cebelitarık #futbol
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