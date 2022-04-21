Çaykur Rizespor'un kritik maçı yarın

Karşılaşma, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaparak kendi tesislerinde kampa girecek.

Fenerbahçe galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, yarın Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle yarın sahada olamayacak.

Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

6 futbolcu kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.