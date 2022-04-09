Çaykur Rizespor'dan kritik galibiyet

23. dakikada ev sahibi ekibin gelişen atağında, Bolasie'nin savunmanın arkasına uzun pasında hareketlenen Cisse'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top üstten auta çıktı.

26. dakikada Konyaspor öne geçti. Amilton'un sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden gönderdiği pası, müsait durumdaki Skubic kontrol etti. Skubic'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top, ceza sahası sol çaprazındaki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ ayağı ile vurduğu meşin yuvarlak, kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1

36. dakikada Skubic'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine pasında Oğulcan Ülgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

43. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışında Fernandes'in ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse, topu boş pozisyondaki Bolasie'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

58. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.

77. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda yerden seken top, kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1

90+3. dakikada Umar'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Pohjanpalo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleye yönelen top, savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-1 üstün tamamladı.