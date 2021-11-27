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Çaykur Rize 1 attı 3 aldı

Süper Lig'in 14. haftasında Rize'de oynana müsabakada Çaykur Rizespor Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Spor 27.11.2021, 19:35
Çaykur Rize 1 attı 3 aldı

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi.

20. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Umar'ın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Lung'u geçen topu Hosseini yatarak kornere çeldi.

27. dakikada Campanharo'nun ceza yayı üzerine yerden pasında Carole'nin dönüp vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

32. dakikada kazanılan faul atışında, Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, savunmaya çarparak filelere gitmekte olan topu kaleci Lung, son anda çelmeyi başardı.

41. dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Campanharo'nun ortasında, penaltı noktasında yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte iyi yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşunda, top kaleci Lung'un üzerinden filelere gitti: 1-0.

59. dakikada sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Boldrin'in ortasında penaltı noktasında Boyd'un gelişine vuruşunda, kaleci Lung'un tokatlayarak oyun alanına çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

68. dakikada rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinde Boldrin'in sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

82. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında Mane'nin kafa ile içeri çevirdiği topta Holmen'in ters vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
#Çaykur Rizespor #Kayserispor #Süper Lig
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