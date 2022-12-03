Cavani "VAR'a gitti"
Gana'yı 2-0 mağlup etmelerine rağmen turnuvaya veda eden Uruguay'da golcü futbolcu Cavani, sinirini VAR monitöründen çıkardı.
Spor 03.12.2022, 21:14
Uruguay'ın golcüsü Edison Cavani, Gana'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından çılgına döndü. Gana galibiyeti, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda gruptan çıkmasına yetmedi. Hakem kararıyla çılgına dönen Cavani, maç sonu öfkesini VAR monitöründen çıkardı.
Çıkış tüneline doğru hareketlenen eden Cavani, hakemlerden alamadığı öfkesini monitörden çıkardı. Tribünler Cavani'nin monitöre vurduğu anı cep telefonlarıyla kaydetti.
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