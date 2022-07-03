Carlos Alcaraz'dan hayal kırıklığı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı tenisçisi Carlos Alcaraz, elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. gününde korta çıkan sezonun flaş isimlerinden İspanyol Alcaraz, tek erkekler dördüncü tur mücadelesinde, 10 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaştı.

Sinner, 3 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 19 yaşındaki Alcaraz'ı 6-1, 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie ise ABD'li Tommy Paul'u 3-0 (6-4, 7-5 ve 6-4) mağlup ederek turnuvada son 8 tenisçi arasına kaldı.

Dünya 58 numarası Belçikalı David Goffin ise 23 numaralı seribaşı Frances Tiafoe'yi 7-6, 5-7, 5-7, 6-4 ve 7-5'lik setlerin ardından 3-2 yenerek sürprize imza attı. Goffin ile Norrie, çeyrek finalde karşılaşacak.