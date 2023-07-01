Cannavaro İstanbul'da

Süper Lig’i geçen sezon Andrea Pirlo yönetiminde 51 puanla 7. sırada tamamlayan Karagümrük, takımı yine bir İtalyan’a devredecek.

Süleyman Hurma’nın sahibi olduğu İstanbul ekibi, yaptığı transferler ve Pirlo imzasıyla birlikte İtalyan pazarını kullanmaya devam ediyor. Karagümrük, son olarak ülkesinde Benevento takımını çalıştıran Fabio Cannavaro’yu İstanbul’a getirdi.

Futbolculuğunda Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Cannavaro, Karagümrük ile anlaşması durumunda 2020-2021 sezonundan bu yana Süper Lig’de mücadele eden takımın 3. İtalyan teknik direktörü olacak.

Karagümrük daha önce Francesco Farioli ve Andrea Pirlo ile çalıştı.

2014 yılında teknik direktörlük kariyerine bağlayan 49 yaşındaki Cannavaro, Çin’de GZ Evergrande ile Tj Quanjian, Suudi Arabistan’a Al Nassr ve İtalya’da Benevento takımlarını çalıştırdı.