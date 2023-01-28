Caner Erkin Medipol Başakşehir'e transfer oldu
Spor 28.01.2023, 21:43 28.01.2023, 21:44
Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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