Camara'ya doğum günü sürprizi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın defansında forma giyen Camara'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Camara, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Açıklamada, "Samba'nın doğum gününü kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.