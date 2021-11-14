Camara'ya doğum günü sürprizi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassporlu futbolcu Samba Camara'ya 29. yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı.
Spor 14.11.2021, 14:37
Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın defansında forma giyen Camara'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Camara, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
Açıklamada, "Samba'nın doğum gününü kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.
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Günün Anketi Tümü
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|21
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|20
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|11
|15
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|12
|15
|11. Bursaspor
|11
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|14
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|11
|13
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|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
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|11
|23
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|11
|23
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|11
|22
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|11
|20
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|11
|17
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|11
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|11
|16
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|11
|16
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|11
|15
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|15
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|15
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|11
|14
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|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
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|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
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|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
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|17
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|12. Villarreal
|12
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|15
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|11
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