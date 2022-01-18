Caleb Ekuban Süper Lig'e dönüyor

İttifak Holding Konyaspor, İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban için transfer görüşmelerini sürüyor.

Konyaspor, transfer etmeyi düşündüğü Ganalı futbolcu Ekuban ile görüşmelere devam ediyor.

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ara verilen görüşmelerin devam ettiği ve kısa sürede transferin sonuçlanmasının beklenildiği öğrenildi.

Kaynak: NTVSPOR