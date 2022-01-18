Caleb Ekuban Süper Lig'e dönüyor
İtalya Serie A takımlarından Genoa'da oynayan eski Trabzonsporlu futbolcu Ekuban İttifak Holding Konyaspor ile görüşüyor.
Spor 18.01.2022, 01:59 18.01.2022, 02:01
İttifak Holding Konyaspor, İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban için transfer görüşmelerini sürüyor.
Konyaspor, transfer etmeyi düşündüğü Ganalı futbolcu Ekuban ile görüşmelere devam ediyor.
Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ara verilen görüşmelerin devam ettiği ve kısa sürede transferin sonuçlanmasının beklenildiği öğrenildi.
Kaynak: NTVSPOR
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