Çağdaş Atan'ın yeni takımı belli oldu
Geçtiğimiz yıl çok iyi bir performans sergileyen ancak bu yıl lige iyi bir başlangıç yapamayan Alanyaspor'dan ayrılan Çağdaş Atan'ın yeni adresi hocası İrfan Buz'u gönderen Yeni Malatyaspor oldu.
Spor 05.10.2021, 19:55
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. İrfan Buz ile yollarını ayıran Sarı Kırmızılı ekip, Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı. A Spor'da yer alan habere göre; 41 yaşındaki teknik adam ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacak.
Çağdaş Atan, 28 Haziran 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın ekibinde Murat Şahin ile birlikte yardımcı antrenör olarak görev almıştı.
2020/21 sezonunda ilk teknik direkörlük deneyimini Alanyaspor 'da yaşayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinde çıktığı 47 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik, 18 mağlubiyet almış ve 1.51 puan ortalaması yakalamıştı.
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