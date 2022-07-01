Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda Cezayirli rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Spor 01.07.2022, 21:00
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.
Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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