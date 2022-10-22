Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu
Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Spor 22.10.2022, 19:05
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.
50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: AA
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