Bursaspor'dan taraftarına kötü haber

2009-2010 yılı Süper Lig şampiyonu Bursaspor 57 milyon TL'lik borç nedeniyle lisans alamadığını açıkladı.

2009-2010 yılı Süper Lig şampiyonu Bursaspor zor günler geçiriyor. Bursaspor, CAS’a ödemesi gereken 57 milyon TL borç nedeniyle lisans alamadığını açıkladı.

Yeşil beyazlı kulüp lisans alamadığı için hiçbir ligde mücadele edemeyecek. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2009-2010 sezonunda 75 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarihindeki en büyük başarısına imza atmıştı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Bursaspor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün eski dönem başkanlarından Ali Ay'dan kaynaklanan ve CAS'a ödenmesi gereken transferlerin listesi aşağıdaki gibidir.

Bu ücretlerin bugünkü kurla karşılığı 57.036.775 TL'dir. Kulübümüzün aldığı transfer yasağının bu dönemden kaynaklı olduğu aşikardır. Ayrıca kulübümüz yapılan bu yanlış hamleler dolayısıyla lisans alamamaktadır.