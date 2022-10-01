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Bursaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

Bu sezon istediği sonuçları alamayan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor Kulübünün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Spor 01.10.2022, 23:03
Bursaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, ligin 7. haftasında Esenler Erokspor ile oynanan maçın ardından gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılacak olan olağanüstü genel kurulla ilgili detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Esenler Erokspor'a evinde 3-0 mağlup olan Bursaspor, ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6 puan alabildi.

Kaynak: AA
#Bursaspor #olağanüstü genel kurul
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