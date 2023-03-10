Bursaspor'a kesilen ceza belli oldu
Bursaspor ile Amedspor maçı esnasına yaşanan istenmeyen olaylar sonrasında ev sahibi takıma kesilen ceza belli oldu. Buna göre Bursaspor 9 maç boyunca kendi evinde seyircisiz oynayacak.
Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olayların faturası açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, PFDK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladığı müsabakada çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Bursaspor'a, saha olayları ile talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 8, çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezonda 5. kez gerçekleştirildiği gerekçesiyle de 1 maç seyircisiz oynama cezası uygulandı. Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca, çeşitli gerekçelerle 326 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verildi
PFDK, Corendon Alanyasporlu oyuncu Leroy Fer'e 2 resmi müsabakadan men cezası verirken, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Beşiktaş'a 56 bin, Yukatel Kayserispor'a 28 bin lira para cezasına hükmetti.
Ayrıca, iki kulübün bazı taraftarlarının bir sonraki iç saha müsabakası için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bloke edildiği açıklandı.
Kurul, Adana Demirspor'a ise çeşitli gerekçelerle toplam 128 bin lira para cezası uyguladı.
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|22
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|21
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|O
|P
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|20
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|43
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|21
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|22
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|20
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|32
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|21
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|21
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|21
|20
|16. Leeds United
|21
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|17. West Ham United
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|20
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|20
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|20
|20
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|20
|19
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|20
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