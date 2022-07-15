Burak Yılmaz Türk takımlarına sitemli

Hollanda ekibi ile 2 yıl futbolcu ve 3 yıl teknik direktör olmak üzere toplam 5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, "Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım" şeklinde konuştu. Burak Yılmaz, kariyerini Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile sürdürecek.

Golcü futbolcu, Lig Radyo yayınında transferi değerlendirdi.

Burak, “Harika bir kontrat. 2 sene oyunculuk, 3 sene hocalık. Burada bana çok güvenildi ve değer verildi. Benim deneyimlerime, kişiliğime karakterime, oyunculuğuma güvenen Hollanda’da bir takım oldu ne yazık ki! Türkiye’de olmadı. Burada kontratımı bitirmek istiyorum. Önce 2 sene gol atmaya, başarılı olmaya çalışacağım; sonra da hocalık için kendimi geliştireceğim.” şeklinde konuştu.

"Futbolcu olarak olumlu olumsuz her şeyi yaşadım" diyen Burak Yılmaz, "Hoca olarak çok çalışmam, ayrı mesai vermem gerekiyor. Çok iyi hoca olacağım demek ukalalık olur. Ama hocalık, başkanlık, sportif direktörlük… Hangisini yaparsam yapayım bunun en iyisini yapmak için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş’in hayatında ayrı bir yeri olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, “Çok eleştirildiğim dönemlerde bunun üstesinden Şenol Güneş sayesinde geldim. Trabzonspor’da benim son şansımdı. Şenol Hoca ile karşılaştık, birbirimize çok iyi geldik o zaman. Hocamın ayrı bir tarzı ve anlayışı var. Benim dilimden anladı.” dedi.

Kaynak: TRT Spor